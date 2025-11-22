Dictée Loisir Rue de Gourin Spézet

Dictée Loisir

La Média qui Thèque organise une Dictée Loisir à la petite salle des fêtes (rue de Gourin) de Spézet, le samedi 22 novembre à 14h30

La dictée sera suivie d’un petit quiz orthographique pour s’amuser

Gratuit et ouvert à tous apportez du papier et votre meilleur stylo!

Renseignement au 06 51 69 45 08 .

Rue de Gourin Petite salle des fêtes Spézet 29540 Finistère Bretagne +33 6 51 69 45 08

