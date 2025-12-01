Dictée Loisir Rue de Gourin Spézet
La Média qui Thèque organise une Dictée Loisir à la petite salle des fêtes (rue de Gourin) de Spézet, le samedi 27 décembre à 14h30
La dictée sera suivie d’un petit quiz orthographique pour s’amuser
Gratuit et ouvert à tous apportez du papier et votre meilleur stylo!
Renseignement au 06 51 69 45 08 .
