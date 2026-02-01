Dictée Loisir Rue de Gourin Spézet
La Média qui Thèque organise une Dictée Loisir à la petite salle des fêtes (rue de Gourin) de Spézet, le 28 février 2026 à 14h30
Apportez du papier et votre meilleur stylo.
Gratuit et ouvert à tous
Renseignement au 06 51 69 45 08 .
Rue de Gourin Petite salle des fêtes Spézet 29540 Finistère Bretagne +33 6 51 69 45 08
