Dictée, Médiathèque La Grand-Plage, Roubaix

Informations pratiques

Dictée Dimanche 27 septembre, 15h00 Médiathèque La Grand-Plage Nord

Gratuit sur inscription, en ligne ou sur place

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-27T15:00:00+02:00 – 2026-09-27T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-27T15:00:00+02:00 – 2026-09-27T18:00:00+02:00

La Médiathèque vous propose une confrontation amicale avec les difficultés de la langue française. Ensemble, jeunes et moins jeunes pourront tester leurs connaissances et s’affronter autour d’un texte sur la thématique méditerranéenne choisi par les bibliothécaires.Alors, seul ou en famille, venez célébrer la richesse et la diversité de la langue française. À vos stylos !

Médiathèque La Grand-Plage 2 rue Pierre Motte 59100 Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03.20.66.45.00 »}]

Dictée

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