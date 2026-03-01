Dictée Salle des fêtes Le Moderne Montchanin

Dictée

Salle des fêtes Le Moderne 102 avenue de la République Montchanin Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 14:30:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

5e édition de la dictée.

Les inscriptions sont ouvertes et la participation est gratuite.

Tous les documents utiles sont disponibles sur demande à l’ADAC à adac-montchanin@outlook.fr ou en téléchargement sur le site de la ville de Montchanin https://www.ville-montchanin.fr/dictee-5eme-edition. .

Salle des fêtes Le Moderne 102 avenue de la République Montchanin 71210 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté adac-montchanin@outlook.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Dictée

L’événement Dictée Montchanin a été mis à jour le 2026-02-26 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)