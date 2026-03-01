Dictée Salle des fêtes Le Moderne Montchanin
Dictée Salle des fêtes Le Moderne Montchanin samedi 28 mars 2026.
Dictée
Salle des fêtes Le Moderne 102 avenue de la République Montchanin Saône-et-Loire
Gratuit
Début : 2026-03-28 14:30:00
fin : 2026-03-28
2026-03-28
5e édition de la dictée.
Les inscriptions sont ouvertes et la participation est gratuite.
Tous les documents utiles sont disponibles sur demande à l’ADAC à adac-montchanin@outlook.fr ou en téléchargement sur le site de la ville de Montchanin https://www.ville-montchanin.fr/dictee-5eme-edition. .
Salle des fêtes Le Moderne 102 avenue de la République Montchanin 71210 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté adac-montchanin@outlook.fr
