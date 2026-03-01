Dictée Salle des fêtes Le Moderne Montchanin

Dictée Salle des fêtes Le Moderne Montchanin samedi 28 mars 2026.

Salle des fêtes Le Moderne 102 avenue de la République Montchanin Saône-et-Loire

Début : 2026-03-28 14:30:00
fin : 2026-03-28

2026-03-28

5e édition de la dictée.
Les inscriptions sont ouvertes et la participation est gratuite.
Tous les documents utiles sont disponibles sur demande à l’ADAC à adac-montchanin@outlook.fr ou en téléchargement sur le site de la ville de Montchanin https://www.ville-montchanin.fr/dictee-5eme-edition.   .

Salle des fêtes Le Moderne 102 avenue de la République Montchanin 71210 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté   adac-montchanin@outlook.fr

