Dictée nationale du Rotary

2 Rue Pierre Mendès France Chartres Eure-et-Loir

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-02-07 14:30:00

fin : 2026-02-07 16:00:00

Date(s) :

2026-02-07

Depuis 14 ans, la dictée du Rotary France et pays francophones est devenue un événement incontournable de l’année rotarienne pour promouvoir la lutte contre l’illettrisme.

Venez vous amuser en famille. À gagner livres, bons d’achat 50 € à l’Esperluètte, places de cinéma… etc. Suivi d’un cocktail. Parking gratuit. 10 .

2 Rue Pierre Mendès France Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 18 47 12

English :

For 14 years, the dictation of Rotary France and French-speaking countries has been a key event in the Rotary year, promoting the fight against illiteracy.

L’événement Dictée nationale du Rotary Chartres a été mis à jour le 2026-01-16 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES