Dictée nationale du Rotary Chartres
Dictée nationale du Rotary
2 Rue Pierre Mendès France Chartres Eure-et-Loir
Tarif : 10 – 10 – EUR
10
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-02-07 14:30:00
fin : 2026-02-07 16:00:00
Date(s) :
2026-02-07
Depuis 14 ans, la dictée du Rotary France et pays francophones est devenue un événement incontournable de l’année rotarienne pour promouvoir la lutte contre l’illettrisme.
Venez vous amuser en famille. À gagner livres, bons d’achat 50 € à l’Esperluètte, places de cinéma… etc. Suivi d’un cocktail. Parking gratuit. 10 .
2 Rue Pierre Mendès France Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 18 47 12
English :
For 14 years, the dictation of Rotary France and French-speaking countries has been a key event in the Rotary year, promoting the fight against illiteracy.
