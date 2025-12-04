Dictée Nationale du Rotary Souillac
Dictée Nationale du Rotary Souillac samedi 14 mars 2026.
Dictée Nationale du Rotary
Parvis Saint Éloi Souillac Lot
Début : 2026-03-14 14:00:00
2026-03-14
7 % de la population adulte âgée de 18 à 65 ans ayant été scolarisée en France est en situation d’illettrisme
C’est pourquoi il faut agir sur tous les fronts, à tous les âges de la vie, au plus près des personnes
Sur réservation
Verre de l’amitié offert
Parvis Saint Éloi Souillac 46200 Lot Occitanie +33 6 32 79 89 64
English :
7% of the adult population aged 18 to 65 who have attended school in France are illiterate
That’s why we need to take action on all fronts, at all stages of life, as close to the people as possible
On reservation
Glass of friendship offered
