Dictée Nationale du Rotary Souillac

Dictée Nationale du Rotary

Parvis Saint Éloi Souillac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 14:00:00

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

7 % de la population adulte âgée de 18 à 65 ans ayant été scolarisée en France est en situation d’illettrisme

C’est pourquoi il faut agir sur tous les fronts, à tous les âges de la vie, au plus près des personnes

Sur réservation

Verre de l’amitié offert

Parvis Saint Éloi Souillac 46200 Lot Occitanie +33 6 32 79 89 64

English :

7% of the adult population aged 18 to 65 who have attended school in France are illiterate

That’s why we need to take action on all fronts, at all stages of life, as close to the people as possible

On reservation

Glass of friendship offered

