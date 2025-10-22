Dictée Médiathèque Yves Chaland Nérac

Médiathèque Yves Chaland 1 Avenue de Lattre de Tassigny Nérac Lot-et-Garonne

La médiathèque Yves Chaland accueille Philippe Leblond pour une dictée.

Avec l’aide de votre bonne humeur et de votre stylo porte-bonheur, défiez Philippe Leblond qui vous a concocté une dictée pleine de surprises le thème vous sera dévoilé le jour J. Avec M. Leblond, la dictée est une activité ludique, intergénérationnelle et familiale. Les grands-parents peuvent défier leurs petits-enfants et s’amuser tout en respectant le cadre proposé par l’organisateur. Les plus jeunes s’arrêtent à la fin du premier paragraphe, les ados au second et les adultes poursuivent avec un troisième paragraphe.

Les participants se retrouveront certainement dans le thème mystère de la dictée.

Il prendra tout son sens au sein de la médiathèque. Mais chut ! Laissons la surprise opérer.

Suivie d’une visite commentée de l’exposition Le cas David Zimmerman signée du dessinateur de BD Lucas Harari. .

