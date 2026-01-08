Dictée Zone industrielle Labarre Nérac
dimanche 22 mars 2026.
Dictée
Zone industrielle Labarre Petit Théâtre de Nérac Nérac Lot-et-Garonne
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
2026-03-22
fin : 2026-03-22
Date(s) :
2026-03-22
Pour la quatrième année consécutive, Philippe Leblond vous propose une après-midi autour de la dictée.
Un moment convivial pour tester vos connaissances orthographiques, sans pression, dans la bonne humeur.
Entrée gratuite.
Un rendez-vous ludique, ouvert à tous, que vous soyez à l’aise avec l’orthographe… ou simplement curieux de la mettre à l’épreuve. .
Zone industrielle Labarre Petit Théâtre de Nérac Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 9 51 54 73 16
