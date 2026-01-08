Dictée Zone industrielle Labarre Nérac

Dictée

Zone industrielle Labarre Petit Théâtre de Nérac Nérac Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-22

fin : 2026-03-22

Date(s) :

2026-03-22

Pour la quatrième année consécutive, Philippe Leblond vous propose une après-midi autour de la dictée.

Un moment convivial pour tester vos connaissances orthographiques, sans pression, dans la bonne humeur.

Entrée gratuite.

Un rendez-vous ludique, ouvert à tous, que vous soyez à l’aise avec l’orthographe… ou simplement curieux de la mettre à l’épreuve. .

Zone industrielle Labarre Petit Théâtre de Nérac Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 9 51 54 73 16

