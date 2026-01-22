Dictée occitane Salle de la maison du parc Monbazillac

Dictée occitane

Salle de la maison du parc D13 Monbazillac Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

L’association Lenga e Cultura Occitanas, organise en partenariat avec Les Abeilles bergeracoises et l’Université du Temps Libre. La dictée occitane de Monbazillac se déroulera à la salle de la maison du parc, le samedi 31 janvier à 14h.

Cette dictée est ouverte à tous, débutants ou confirmés, elle est gratuite et sur inscription. .

Salle de la maison du parc D13 Monbazillac 24240 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 52 59 78

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Dictée occitane

L’événement Dictée occitane Monbazillac a été mis à jour le 2026-01-19 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides