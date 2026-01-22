Dictée occitane Salle de la maison du parc Monbazillac
Salle de la maison du parc D13 Monbazillac Dordogne
2026-01-31
fin : 2026-01-31
2026-01-31
L’association Lenga e Cultura Occitanas, organise en partenariat avec Les Abeilles bergeracoises et l’Université du Temps Libre. La dictée occitane de Monbazillac se déroulera à la salle de la maison du parc, le samedi 31 janvier à 14h.
Cette dictée est ouverte à tous, débutants ou confirmés, elle est gratuite et sur inscription. .
Salle de la maison du parc D13 Monbazillac 24240 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 52 59 78
