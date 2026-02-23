Dictée Mediathèque d’Orgelet Orgelet

Dictée

Mediathèque d'Orgelet

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date :

Début : 2026-03-21 10:00:00

A l’occasion de la semaine de la langue française et de la francophonie, la médiathèque d’Orgelet organise une dictée.

Le 21 mars à 10h. L’entrée est libre avec inscription à l’avance. .

Mediathèque d’Orgelet 8 Grande Rue Orgelet 39270 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 24 83 05

