Dictée partagée Bibliothèque Hostun

Dictée partagée

Bibliothèque 26 avenue des Marronniers Hostun Drôme

Début : 2026-02-21 09:30:00

Venez tester votre orthographe!

Venir avec son stylo, la feuille sera fournie. Lots à gagner!

+33 4 75 71 68 19 bibliotheque@hostun.fr

English :

Come and test your spelling!

Bring your own pen and paper. Prizes to be won!

