Dictée partagée Bibliothèque Hostun
Dictée partagée Bibliothèque Hostun samedi 21 février 2026.
Dictée partagée
Bibliothèque 26 avenue des Marronniers Hostun Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-21 09:30:00
fin : 2026-02-21
Date(s) :
2026-02-21
Venez tester votre orthographe!
Venir avec son stylo, la feuille sera fournie. Lots à gagner!
.
Bibliothèque 26 avenue des Marronniers Hostun 26730 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 68 19 bibliotheque@hostun.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and test your spelling!
Bring your own pen and paper. Prizes to be won!
L’événement Dictée partagée Hostun a été mis à jour le 2026-02-06 par Valence Romans Tourisme