Dictée plaisir autour des écrits de Roger de Rabutin, Comte de Bussy Médiathèque Henri Vincenot Venarey-les-Laumes vendredi 19 septembre 2025.

Gratuit

Début : 2025-09-19 18:00:00

fin : 2025-09-19 19:30:00

2025-09-19

Médiathèque Henri Vincenot 5 bis Avenue de Dijon Venarey-les-Laumes 21150 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 96 85 23 mediatheque@cc-alesia-seine.fr

