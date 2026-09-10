Informations pratiques

Lauzès

Dictée pour tous à Lauzès !

Salle des fêtes Lauzès Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-31 15:30:00

fin : 2026-10-31

Date(s) :

2026-10-31

Testez votre orthographe et votre connaissance des mots avec la dictée pour tous !

Deux points en plus si vous venez déguisé !

Testez votre orthographe et votre connaissance des mots avec la dictée pour tous !

Deux points en plus si vous venez déguisé !

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Salle des fêtes Lauzès 46360 Lot Occitanie +33 6 81 59 42 67 labibliauzes@gmail.com

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English :

Test your spelling and vocabulary with the « Dictée for Everyone » challenge!

Get two extra points if you come in costume!

L’événement Dictée pour tous à Lauzès ! Lauzès a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Labastide-Murat