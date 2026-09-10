Dictée pour tous à Lauzès ! Lauzès
samedi 31 octobre 2026 · Lauzès
Informations pratiques
Lauzès
Dictée pour tous à Lauzès !
Salle des fêtes Lauzès Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-31 15:30:00
fin : 2026-10-31
Date(s) :
2026-10-31
Testez votre orthographe et votre connaissance des mots avec la dictée pour tous !
Deux points en plus si vous venez déguisé !
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Deux points en plus si vous venez déguisé !
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Salle des fêtes Lauzès 46360 Lot Occitanie +33 6 81 59 42 67 labibliauzes@gmail.com
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English :
Test your spelling and vocabulary with the « Dictée for Everyone » challenge!
Get two extra points if you come in costume!
L’événement Dictée pour tous à Lauzès ! Lauzès a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Labastide-Murat