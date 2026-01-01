Dictée pour tous

Bibliothèque Réaux sur Trèfle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31 10:30:00

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

.

Bibliothèque Réaux sur Trèfle 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 81 21 46 lireareaux17@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Dictée pour tous Réaux sur Trèfle a été mis à jour le 2026-01-21 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge