Dictée publique intergénérationnelle place ancienne mairie Bessay-sur-Allier

Dictée publique intergénérationnelle

place ancienne mairie Salle des associations Bessay-sur-Allier Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-08 14:00:00

fin : 2026-02-08

Date(s) :

2026-02-08

Participez à une dictée publique intergénérationnelle conviviale proposée par l’association Les Amis de Saint Martin. Calcul mental et questions de culture générale complètent ce moment de partage, autour de crêpes et de chocolat chaud.

.

place ancienne mairie Salle des associations Bessay-sur-Allier 03340 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 32 37 32 03 blassetm@netcourrier.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Take part in a convivial intergenerational public dictation organized by the association Les Amis de Saint Martin. Mental arithmetic and general knowledge questions round off this moment of sharing, over crêpes and hot chocolate.

L’événement Dictée publique intergénérationnelle Bessay-sur-Allier a été mis à jour le 2026-01-19 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région