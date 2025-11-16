Dictée route de la Grande Levée Saint-Laurent-de-la-Prée

Dictée

route de la Grande Levée Salle polyvalente Saint-Laurent-de-la-Prée Charente-Maritime

Moment de convivialité autour d’une dictée, organisé par le Conseil des Sages.

route de la Grande Levée Salle polyvalente Saint-Laurent-de-la-Prée 17450 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 45 18 13

English : Dictation

A convivial gathering around a dictation, organised by the Council of Elders.

German : Diktat

Geselliger Moment bei einem Diktat, organisiert vom Rat der Weisen.

Italiano :

Il Conseil des Sages (Consiglio dei Saggi) organizza un evento amichevole con dettatura.

Espanol :

El Conseil des Sages (Consejo de Sabios) organiza un acto amistoso con un dictado.

L’événement Dictée Saint-Laurent-de-la-Prée a été mis à jour le 2025-11-03 par Office de Tourisme Rochefort Océan