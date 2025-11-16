Dictée route de la Grande Levée Saint-Laurent-de-la-Prée
route de la Grande Levée Salle polyvalente Saint-Laurent-de-la-Prée Charente-Maritime
Début : 2025-11-16 16:00:00
fin : 2025-11-16
2025-11-16
Moment de convivialité autour d’une dictée, organisé par le Conseil des Sages.
route de la Grande Levée Salle polyvalente Saint-Laurent-de-la-Prée 17450 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 45 18 13
English : Dictation
A convivial gathering around a dictation, organised by the Council of Elders.
German : Diktat
Geselliger Moment bei einem Diktat, organisiert vom Rat der Weisen.
Italiano :
Il Conseil des Sages (Consiglio dei Saggi) organizza un evento amichevole con dettatura.
Espanol :
El Conseil des Sages (Consejo de Sabios) organiza un acto amistoso con un dictado.
