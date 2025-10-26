DICTÉE Espace rené Leduc Saint-Père-en-Retz
DICTÉE Espace rené Leduc Saint-Père-en-Retz dimanche 26 octobre 2025.
DICTÉE
Espace rené Leduc 1 rue de la gare Saint-Père-en-Retz Loire-Atlantique
Une dictée ouverte à tous enfants, parents, seniors pour faire des errueurs et se perfectionner, dans une ambiance chaleureuse et sans compétitio autour de la vie sur Saint-Père-en-Retz en 39-45.
Dimanche 26 octobre de 14h à 17h
Entrée libre .
Espace rené Leduc 1 rue de la gare Saint-Père-en-Retz 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 88 42 06 19 casaintpere@wanadoo.fr
