Dictée Sancoins
Dictée Sancoins samedi 28 mars 2026.
Dictée
Place du Champ du Puits Sancoins Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 14:15:00
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-03-28 2026-04-25
La Médiathèque des 3 Provinces vous invite à une dictée festive et bienveillante le samedi 20 décembre 2025 à 14h15.
Déjouez les pièges de Monsieur Taupin homophones, accords et mots surprenants… le tout dans la bonne humeur ! .
Place du Champ du Puits Sancoins 18600 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 77 50 71 bibliotheque@cc3p.fr
L’événement Dictée Sancoins a été mis à jour le 2026-02-20 par Office de Tourisme Loire en Berry