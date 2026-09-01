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AGENDA · Sancoins

Dictée Sancoins

samedi 26 septembre 2026 · Sancoins

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
14:15:00
Adresse
Place du Champ du Puits
Ville
18600 Sancoins
Département
Cher
Tarif
Gratuit

Sancoins

Dictée

Place du Champ du Puits Sancoins Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 14:15:00
fin : 2026-09-26

Date(s) :
2026-09-26

Relevez le défi de la langue française et venez tester vos connaissances orthographiques dans une ambiance ludique et chaleureuse !
Proposée par Monsieur Taupin, cette dictée vous invite à déjouer subtilement les pièges de notre grammaire : débusquer les homophones, maîtriser les accords complexes et enrichir votre vocabulaire avec des mots méconnus. Un moment de partage convivial autour des mots, accessible à tous les amoureux des lettres (sur réservation).   .

Place du Champ du Puits Sancoins 18600 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 77 50 71  bibliotheque@cc3p.fr

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English :

Take on the challenge of the French language and come test your spelling skills in a fun and welcoming atmosphere!

L’événement Dictée Sancoins a été mis à jour le 2026-09-03 par Office de Tourisme Loire en Berry

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