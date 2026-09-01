Dictée Sancoins
samedi 26 septembre 2026 · Sancoins
Informations pratiques
Sancoins
Dictée
Place du Champ du Puits Sancoins Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 14:15:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Relevez le défi de la langue française et venez tester vos connaissances orthographiques dans une ambiance ludique et chaleureuse !
Proposée par Monsieur Taupin, cette dictée vous invite à déjouer subtilement les pièges de notre grammaire : débusquer les homophones, maîtriser les accords complexes et enrichir votre vocabulaire avec des mots méconnus. Un moment de partage convivial autour des mots, accessible à tous les amoureux des lettres (sur réservation). .
Place du Champ du Puits Sancoins 18600 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 77 50 71 bibliotheque@cc3p.fr
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English :
Take on the challenge of the French language and come test your spelling skills in a fun and welcoming atmosphere!
L’événement Dictée Sancoins a été mis à jour le 2026-09-03 par Office de Tourisme Loire en Berry
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