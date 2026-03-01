DICTÉE Semaine de la Francophonie à Saint-Loup-du-Gast Salle des fêtes Saint-Loup-du-Gast

DICTÉE Semaine de la Francophonie à Saint-Loup-du-Gast

Salle des fêtes 10 Rue de la Gare Saint-Loup-du-Gast Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-15 14:00:00

fin : 2026-03-15

Date(s) :

2026-03-15

Retrouvez le goût de la belle orthographe avec la Dictée 2026

Pour la semaine de la francophonie, l’association Tilleul et Coquelicot organise une dictée sur le thème de l’Italie.

Deux textes seront soumis à la dictée, avec une correction dans la bonne humeur.

Pour poursuivre, un goûter sera servi avec vente de petites pâtisseries maison ainsi que des boissons chaudes ou froides.

Du papier sera mis à disposition, il faut juste venir avec un stylo ! .

Salle des fêtes 10 Rue de la Gare Saint-Loup-du-Gast 53300 Mayenne Pays de la Loire +33 6 44 22 56 28 tilleuletcoquelicot.53@gmail.com

English :

Rediscover a taste for beautiful spelling with Dictée 2026

