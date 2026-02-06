Dictée simultanée

Bibliothèque de Moçuzon Mouzon Ardennes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-27

A l’occasion de la semaine de la langue française et de Dis-Moi Dix Mots, révisez vos règles d’orthographe pour une dictée conviviale dans lune des bibliothèque des Portes du Luxembourg

.

Bibliothèque de Moçuzon Mouzon 08210 Ardennes Grand Est +33 3 24 27 90 98 contact@portesduluxembourg

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

To mark French language week and Dis-Moi Dix Mots, revise your spelling rules for a friendly dictation in one of the Portes du Luxembourg libraries

L’événement Dictée simultanée Mouzon a été mis à jour le 2026-02-05 par Ardennes Tourisme