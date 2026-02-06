Dictée simultanée Mouzon
Dictée simultanée Mouzon vendredi 27 mars 2026.
Dictée simultanée
Bibliothèque de Moçuzon Mouzon Ardennes
Début : 2026-03-27
2026-03-27
A l’occasion de la semaine de la langue française et de Dis-Moi Dix Mots, révisez vos règles d’orthographe pour une dictée conviviale dans lune des bibliothèque des Portes du Luxembourg
Bibliothèque de Moçuzon Mouzon 08210 Ardennes Grand Est +33 3 24 27 90 98 contact@portesduluxembourg
English :
To mark French language week and Dis-Moi Dix Mots, revise your spelling rules for a friendly dictation in one of the Portes du Luxembourg libraries
