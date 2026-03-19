Dictée spéciale Georges Sand Médiathèque de Cognac Cognac
Dictée spéciale Georges Sand Médiathèque de Cognac Cognac mercredi 1 juillet 2026.
Dictée spéciale Georges Sand
Médiathèque de Cognac 10 rue du minage Cognac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 18:30:00
fin : 2026-07-01
Date(s) :
2026-07-01
Avis aux amoureux des mots et aux amateurs de défis !
La médiathèque vous lance un challenge littéraire avec une dictée inspirée des textes de George Sand.
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Médiathèque de Cognac 10 rue du minage Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 36 19 50 bibliotheque.cognac@grand-cognac.fr
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English :
Calling all word lovers and challenge seekers!
The mediatheque is launching a literary challenge with a dictation inspired by texts by George Sand.
L’événement Dictée spéciale Georges Sand Cognac a été mis à jour le 2026-03-19 par Destination Cognac