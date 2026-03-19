Dictée spéciale Georges Sand Médiathèque de Cognac Cognac

Dictée spéciale Georges Sand

Médiathèque de Cognac 10 rue du minage Cognac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 18:30:00

fin : 2026-07-01

Date(s) :

2026-07-01

Avis aux amoureux des mots et aux amateurs de défis !

La médiathèque vous lance un challenge littéraire avec une dictée inspirée des textes de George Sand.

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Médiathèque de Cognac 10 rue du minage Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 36 19 50 bibliotheque.cognac@grand-cognac.fr

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English :

Calling all word lovers and challenge seekers!

The mediatheque is launching a literary challenge with a dictation inspired by texts by George Sand.

L’événement Dictée spéciale Georges Sand Cognac a été mis à jour le 2026-03-19 par Destination Cognac