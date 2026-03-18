Dictée Tout Public Jumelage Rivière-du-Loup Médiathèque Pierre FANLAC Périgueux

Dictée Tout Public Jumelage Rivière-du-Loup

Médiathèque Pierre FANLAC 12 Avenue Georges Pompidou Périgueux Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

L’association Jumelage Rivière-du-Loup Périgueux organise à Périgueux la Dictée francophone France-Québec 2026, un événement ouvert à tous les publics, qui se tiendra

Samedi 21 mars 2026 à 14h30

Amphithéâtre Jean Moulin Médiathèque

12 avenue Pompidou Périgueux

Cette dictée s’inscrit dans le cadre des actions de promotion de la francophonie, en partenariat avec la Fédération France-Québec francophonie, la Maison de la Francophonie de Lyon et le Réseau Québec-France francophonie.

Pour l’édition 2026, la dictée mettra particulièrement en valeur la francophonie dans

le Québec,

le Maroc,

la région Auvergne-Rhône-Alpes.

L’événement est ouvert à toutes et à tous, quel que soit l’âge ou le niveau, dans un esprit convivial de découverte et de partage autour de la langue française.

La participation financière est libre et permettra de soutenir l’association Mayotte-Québec .

Médiathèque Pierre FANLAC 12 Avenue Georges Pompidou Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 05 44 96

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English : Dictée Tout Public Jumelage Rivière-du-Loup

L’événement Dictée Tout Public Jumelage Rivière-du-Loup Périgueux a été mis à jour le 2026-03-12 par OT Communal de Périgueux