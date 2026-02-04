Dictée Vadans
Dictée Vadans dimanche 1 mars 2026.
Salle des fées Vadans Jura
Gratuit
Début : 2026-03-01 15:00:00
fin : 2026-03-01
2026-03-01
Comme chaque année, l’association Atout livre et la bibliothèque intercommunale proposent ce concours de dictée qui récompense les meilleurs en orthographe !
Adultes nés avant 2008
Adolescents nés de 2008 à 2013
Enfants nés de 2014 à 2016
Inscriptions à la bibliothèque d’Arbois
Prix pour les 3 premiers de chaque catégories en bons d’achat offerts par la Communauté de communes Coeur du Jura, le Rotary Club et Atout Livre
Bons d’achats en livres pour tous les participants à la dictée.
Abonnements à la bibliothèque.
Organisateur ATOUT LIVRE .
Salle des fées Vadans 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 41 90
