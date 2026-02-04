Dictée Vadans

Dictée

2026-03-01 15:00:00

2026-03-01

Comme chaque année, l’association Atout livre et la bibliothèque intercommunale proposent ce concours de dictée qui récompense les meilleurs en orthographe !

Adultes nés avant 2008

Adolescents nés de 2008 à 2013

Enfants nés de 2014 à 2016

Inscriptions à la bibliothèque d’Arbois

Prix pour les 3 premiers de chaque catégories en bons d’achat offerts par la Communauté de communes Coeur du Jura, le Rotary Club et Atout Livre

Bons d’achats en livres pour tous les participants à la dictée.

Abonnements à la bibliothèque.

Organisateur ATOUT LIVRE .

Salle des fées Vadans 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté

