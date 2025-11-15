Dictée Yssingelaise Place du général de Gaulle Yssingeaux
Dictée Yssingelaise
Place du général de Gaulle Mairie Yssingeaux Haute-Loire
Début : 2025-11-15 17:00:00
fin : 2025-11-15
2025-11-15
Dans le cadre du mois de la lecture Coq en plume à Yssingeaux, venez tester votre orthographe ! Gratuit, ouvert à tous, sans inscription, niveau ado/adultes. Organisée par l’association Lire et écouter La Grenette.
Place du général de Gaulle Mairie Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 65 79 25
English :
As part of the Coq en plume reading month in Yssingeaux, come and test your spelling! Free, open to all, no registration required, teen/adult level. Organized by the Lire et écouter La Grenette association.
German :
Im Rahmen des Lesemonats Coq en plume in Yssingeaux können Sie Ihre Rechtschreibung testen! Kostenlos, für alle offen, ohne Anmeldung, Niveau Jugendliche/Erwachsene. Organisiert von der Vereinigung Lire et écouter La Grenette.
Italiano :
Nell’ambito del mese della lettura Coq en plume a Yssingeaux, venite a testare la vostra ortografia! Gratuito, aperto a tutti, senza obbligo di iscrizione, per ragazzi e adulti. Organizzato dall’associazione Lire et écouter La Grenette.
Espanol :
En el marco del mes de la lectura Coq en plume en Yssingeaux, ¡venga a poner a prueba su ortografía! Gratuito, abierto a todos, sin inscripción previa, para jóvenes y adultos. Organizado por la asociación Lire et écouter La Grenette.
