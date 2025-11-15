Dictée Yssingelaise Place du général de Gaulle Yssingeaux

Dictée Yssingelaise

Place du général de Gaulle Mairie Yssingeaux Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 17:00:00

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-15

Dans le cadre du mois de la lecture Coq en plume à Yssingeaux, venez tester votre orthographe ! Gratuit, ouvert à tous, sans inscription, niveau ado/adultes. Organisée par l’association Lire et écouter La Grenette.

.

Place du général de Gaulle Mairie Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 65 79 25

English :

As part of the Coq en plume reading month in Yssingeaux, come and test your spelling! Free, open to all, no registration required, teen/adult level. Organized by the Lire et écouter La Grenette association.

German :

Im Rahmen des Lesemonats Coq en plume in Yssingeaux können Sie Ihre Rechtschreibung testen! Kostenlos, für alle offen, ohne Anmeldung, Niveau Jugendliche/Erwachsene. Organisiert von der Vereinigung Lire et écouter La Grenette.

Italiano :

Nell’ambito del mese della lettura Coq en plume a Yssingeaux, venite a testare la vostra ortografia! Gratuito, aperto a tutti, senza obbligo di iscrizione, per ragazzi e adulti. Organizzato dall’associazione Lire et écouter La Grenette.

Espanol :

En el marco del mes de la lectura Coq en plume en Yssingeaux, ¡venga a poner a prueba su ortografía! Gratuito, abierto a todos, sin inscripción previa, para jóvenes y adultos. Organizado por la asociación Lire et écouter La Grenette.

L’événement Dictée Yssingelaise Yssingeaux a été mis à jour le 2025-10-11 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire