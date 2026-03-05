DICTÉES AUTOUR DES DROITS DES FEMMES Frontignan
DICTÉES AUTOUR DES DROITS DES FEMMES Frontignan samedi 7 mars 2026.
DICTÉES AUTOUR DES DROITS DES FEMMES
Rue de la Raffinerie Frontignan Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07
fin : 2026-03-07
Date(s) :
2026-03-07
Venez tester votre orthographe, en toute simplicité. Organisées par la Société laïque de lecture. Dictée pour les 18-100 ans.
Venez tester votre orthographe, en toute simplicité. Organisées par la Société laïque de lecture. Dictée pour les 18-100 ans. .
Rue de la Raffinerie Frontignan 34110 Hérault Occitanie +33 4 67 48 14 64 sllecture@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and test your spelling, in all simplicity. Organized by the Société laïque de lecture. Dictation for 18-100 year-olds.
L’événement DICTÉES AUTOUR DES DROITS DES FEMMES Frontignan a été mis à jour le 2026-03-02 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE