Dictéléthon

Chanterive Magescq Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-25

fin : 2025-11-25

Date(s) :

2025-11-25

La dictée solidaire pour les adultes. Ouverts à tous, passionnés des mots ou simples curieux. Participation au chapeau intégralement reversée au Téléthon

La dictée solidaire pour les adultes. Ouverts à tous, passionnés des mots ou simples curieux. Participation au chapeau intégralement reversée au Téléthon .

Chanterive Magescq 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 20 46 98

English :

Dictation for adults. Open to all, whether you’re a word enthusiast or just curious. Hat-tricks donated in full to the Telethon

German :

Das Solidaritätsdiktat für Erwachsene. Offen für alle, die sich für Wörter begeistern oder einfach nur neugierig sind. Teilnahme am Hut, der vollständig an den Téléthon gespendet wird

Italiano :

Dettati per adulti. Aperto a tutti, appassionati di parole o semplici curiosi. Tanto di cappello a Telethon

Espanol : Dictéléthon

Dictados para adultos. Abierto a todos, ya sean apasionados de las palabras o simples curiosos. Todo lo recaudado se destinará al Teletón

L’événement Dictéléthon Magescq a été mis à jour le 2025-11-18 par OTI LAS