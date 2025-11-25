Dictéléthon Magescq
Dictéléthon Magescq mardi 25 novembre 2025.
Dictéléthon
Chanterive Magescq Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-25
fin : 2025-11-25
Date(s) :
2025-11-25
La dictée solidaire pour les adultes. Ouverts à tous, passionnés des mots ou simples curieux. Participation au chapeau intégralement reversée au Téléthon
La dictée solidaire pour les adultes. Ouverts à tous, passionnés des mots ou simples curieux. Participation au chapeau intégralement reversée au Téléthon .
Chanterive Magescq 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 20 46 98
English :
Dictation for adults. Open to all, whether you’re a word enthusiast or just curious. Hat-tricks donated in full to the Telethon
German :
Das Solidaritätsdiktat für Erwachsene. Offen für alle, die sich für Wörter begeistern oder einfach nur neugierig sind. Teilnahme am Hut, der vollständig an den Téléthon gespendet wird
Italiano :
Dettati per adulti. Aperto a tutti, appassionati di parole o semplici curiosi. Tanto di cappello a Telethon
Espanol : Dictéléthon
Dictados para adultos. Abierto a todos, ya sean apasionados de las palabras o simples curiosos. Todo lo recaudado se destinará al Teletón
L’événement Dictéléthon Magescq a été mis à jour le 2025-11-18 par OTI LAS