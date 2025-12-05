Didascalie | Comédie des Volcans Comédie des Volcans Clermont-Ferrand

Didascalie | Comédie des Volcans

Comédie des Volcans 15 boulevard Louis-Chartoire Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05 20:30:00

fin : 2025-12-05 22:00:00

Date(s) :

2025-12-05

Une comédie de boulevard entièrement improvisée et interactive en 3 actes, inspirée des classiques du genre (Labiche, Feydeau, Courteline, etc.).

.

Comédie des Volcans 15 boulevard Louis-Chartoire Clermont-Ferrand 63100 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 81 74 07 51 hello@comediedesvolcans.fr

English :

An entirely improvised, interactive boulevard comedy in 3 acts, inspired by the classics of the genre (Labiche, Feydeau, Courteline, etc.).

L’événement Didascalie | Comédie des Volcans Clermont-Ferrand a été mis à jour le 2025-12-01 par Clermont Auvergne Volcans