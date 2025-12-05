Didascalie | Comédie des Volcans Comédie des Volcans Clermont-Ferrand
Didascalie | Comédie des Volcans Comédie des Volcans Clermont-Ferrand vendredi 5 décembre 2025.
Didascalie | Comédie des Volcans
Comédie des Volcans 15 boulevard Louis-Chartoire Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme
Tarif : 22 – 22 – 22 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-05 20:30:00
fin : 2025-12-05 22:00:00
Date(s) :
2025-12-05
Une comédie de boulevard entièrement improvisée et interactive en 3 actes, inspirée des classiques du genre (Labiche, Feydeau, Courteline, etc.).
.
Comédie des Volcans 15 boulevard Louis-Chartoire Clermont-Ferrand 63100 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 81 74 07 51 hello@comediedesvolcans.fr
English :
An entirely improvised, interactive boulevard comedy in 3 acts, inspired by the classics of the genre (Labiche, Feydeau, Courteline, etc.).
L’événement Didascalie | Comédie des Volcans Clermont-Ferrand a été mis à jour le 2025-12-01 par Clermont Auvergne Volcans