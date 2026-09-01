Informations pratiques

Campbon

Didgeridoo par « Esprit nomade »

2 Chemin des Écoliers Campbon Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 11:00:00

fin : 2026-09-26 12:00:00

Date(s) :

2026-09-26

Karl, musicien professionnel, vient partager sa passion pour les instruments du monde et notamment le didgeridoo. Présentation, démonstration, pédagogie et mise à disposition de plusieurs instruments de musique du monde sont au programme. Le didgeridoo est un instrument aborigène ancestral. Karl racontera son histoire, en jouera pour découvrir comment sortir un son et une mélodie de ce long tube en bois. Il s’accompagne également d’autres instruments comme le berimbau, les bols chantants, le djembé. Entre concert, histoire et échanges, c’est un rendez-vous pour rencontrer un musicien, son instrument et son répertoire. La salle Garance restera ouverte pour faciliter la découverte et l’écoute de tous : vous pouvez vous inscrire et profiter de l’intervention dans son entièreté ou passer une oreille quelques minutes.

Tout public. Gratuit, sur inscription.

Evènement proposé par les Médiathèques Estuaire et Sillon .

2 Chemin des Écoliers Campbon 44750 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 28 01 83 10 mediatheque.campbon@estuaire-sillon.fr

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English :

L’événement Didgeridoo par « Esprit nomade » Campbon a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon