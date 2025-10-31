Didie veut un dino Archange Théâtre Marseille 8e Arrondissement

Didie veut un dino Archange Théâtre Marseille 8e Arrondissement vendredi 31 octobre 2025.

Didie veut un dino

Vendredi 31 octobre 2025 à partir de 16h30. Archange Théâtre 36 rue Negresko Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 9 – 9 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-31 16:30:00

fin : 2025-10-31

Date(s) :

2025-10-31

Conte et magie pour enfants de 6 mois à 3 ans



Didie est une exploratrice qui n’a pas froid aux yeux!Enfants

Elle fête bientôt son anniversaire, et pour son cadeau, elle a une idée bien précise: elle veut un DINOSAURE! Mais où trouver un tel animal, et comment s’en occuper?



Elle va vite le découvrir, et va apprendre toutes les responsabilités que celà implique d’adopter un animal!



Un spectacle pour les tout petits avec des marionnettes, des chansons, et des dinos! .

Archange Théâtre 36 rue Negresko Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 76 15 97 archangetheatre@orange.fr

English :

Storytelling and magic for children aged 6 months to 3 years



Didie is a fearless explorer!

German :

Märchen und Zauberei für Kinder von 6 Monaten bis 3 Jahren



Didie ist eine unerschrockene Forscherin!

Italiano :

Narrazione e magia per bambini da 6 mesi a 3 anni



Didie è un’esploratrice senza paura!

Espanol :

Cuentacuentos y magia para niños de 6 meses a 3 años



¡Didie es una intrépida exploradora!

L’événement Didie veut un dino Marseille 8e Arrondissement a été mis à jour le 2025-09-16 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille