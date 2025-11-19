DIDIER BARBELIVIEN – CASINO BARRIERE LILLE Lille

DIDIER BARBELIVIEN Début : 2026-03-29 à 18:00. Tarif : – euros.

SLAT PRÉSENTE : DIDIER BARBELIVIENDIDIER BARBELIVIEN n’est pas seulement « Monsieur Tubes » comme on l’a justementsurnommé depuis 40 ans…(Michèle pour Gérard Lenorman, L’été s’ra chaud pour EricCharden, Il tape sur des bambous pour Philippe Lavil, On va s’aimer et les Sunlights desTropiques pour Gilbert Montagné, Mademoiselle chante le Blues et Mon mec à moi pourPatricia Kaas, Est ce que tu viens pour les vacances pour David et Jonathan…)Il est aussi l’interprète d’un spectacle très original composé de ses plus grand succès (Elle,Elsa, A toutes les filles, Les Mariés de Vendée) et de tous ceux qu’il a écrit pour tellementd’Artistes : Petite fille du soleil pour Christophe, Elle m’oublie pour Johnny Hallyday, Quandje t’aime pour Demis Roussos, J’étais un ange pour Michel Delpech, La Rivière de notreenfance pour Michel Sardou et Garou, Méditerranéenne pour Hervé Vilard, et tant d’autreschansons adaptées pour la scène, des moments de pur bonheur, déjà partagés par desmilliers de spectateurs, et qu’il vous invite à retrouver.Ca va chanter ce soir…Les portes ouvrent 1h00 avant l’heure indiqué sur les billets. Nous conseillons tous nos spectacteurs à anticiper leur arrivée. Les places ne sont plus garanties une fois le spectacle commencé. Parking payant sur place – 600 placesArret bus, métro, tram : Lille Flandres ou Lille EuropeAccueil PMR : à mobilité réduite Réservations PMR : accueil-lille@groupebarriere.com

