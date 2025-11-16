DIDIER BARBELIVIEN – L’ESPACE ETINCELLE – CENTRE EVENEMENTIEL Bergerac

DIDIER BARBELIVIEN Début : 2025-11-16 à 18:00. Tarif : – euros.

FRANCE BILLET PRÉSENTE : DIDIER BARBELIVIENDIDIER BARBELIVIEN n’est pas seulement « Monsieur Tubes » comme on l’a justement surnommé depuis 40 ans… (Michèle pour Gérard Lenorman, L’été s’ra chaud pour Eric Charden, Il tape sur des bambous pour Philippe Lavil, On va s’aimer et les Sunlights des Tropiques pour Gilbert Montagné, Mademoiselle chante le Blues et Mon mec à moi pour Patricia Kaas, Est ce que tu viens pour les vacances pour David et Jonathan…) Il est aussi l’interprète d’un spectacle très original composé de ses plus grand succès (Elle, Elsa, A toutes les filles, Les Mariés de Vendée) et de tous ceux qu’il a écrit pour tellement d’Artistes : Petite fille du soleil pour Christophe, Elle m’oublie pour Johnny Hallyday, Quand je t’aime pour Demis Roussos, J’étais un ange pour Michel Delpech, La Rivière de notre enfance pour Michel Sardou et Garou, Méditerranéenne pour Hervé Vilard, et tant d’autres chansons adaptées pour la scène, des moments de pur bonheur, déjà partagés par des milliers de spectateurs, et qu’il vous invite à retrouver. Ça va chanter ce soir…Parking à côté de la salle Ouverture des portes à 17h ACCÈS PMR : 05 53 45 72 12 Durée du spectacle : 1h30

L’ESPACE ETINCELLE – CENTRE EVENEMENTIEL 1 RUE LUCIEN VIDEAU 24100 Bergerac 24