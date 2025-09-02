Didier Bénureau « Entier » Place Jean-Claude Boulard Coulaines

Didier Bénureau « Entier » Place Jean-Claude Boulard Coulaines samedi 14 mars 2026.

Didier Bénureau « Entier »

Place Jean-Claude Boulard Espace culturel Henri Salvador Coulaines Sarthe

Tarif : 27 – 27 – EUR

Date : samedi 14 mars 2026

Début : 2026-03-14 20:30:00

Horaire : 20:30



2026-03-14

L’évènement de la saison avec l’humoriste Didier Bénureau Entier

Après un passage à Coulaines en 2010, il sera de retour en 2025 avec un drôle de cocktail mêlant nouveaux sketches et les incontournables !

Sketchs burlesques, chansons débiles, personnages loufoques…

C’est difficile de parler d’un spectacle. Je n’écris que ce qui m’amuse, je ne veux rien prouver, la comédie doit passer avant le sens. C’est ma règle. C’est toujours le personnage qui m’inspire et non le sujet. Je le dessine en le faisant parler, j’imagine comment il se tient, comment il bouge, je trouve sa posture, et souvent les mots viennent avec l’humeur.

Un spectacle imaginé par Didier BÉNUREAU .

Place Jean-Claude Boulard Espace culturel Henri Salvador Coulaines 72190 Sarthe Pays de la Loire

English :

The event of the season with comedian Didier Bénureau « Entier »

German :

Das Ereignis der Saison mit dem Komiker Didier Bénureau « Entier »

Italiano :

L’evento della stagione con il comico Didier Bénureau « Entier »

Espanol :

El evento de la temporada con el cómico Didier Bénureau « Entier »

