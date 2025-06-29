DIDIER BENUREAU – RADIANT – BELLEVUE Caluire Et Cuire

DIDIER BENUREAU Début : 2026-04-29 à 20:30. Tarif : – euros.

Didier Bénureau Entier Ce spectacle imaginé et interprété par Didier Bénureau, est à la fois féroce, intelligent et drôle. On y retrouve des personnages des précédents opus et des textes à l’humour plus noir.« C’est difficile de parler d’un spectacle. Je n’écris que ce qui m’amuse, je ne veux rien prouver, la comédie doit passer avant le sens. C’est toujours le personnage qui m’inspire et non le sujet. Je le dessine en le faisant parler, j’imagine comment il se tient, comment il bouge, je trouve sa posture, et souvent les mots viennent avec l’humeur. Pour ce one-man-show l’idée était de retrouver des personnages de mes précédents spectacles pour leur faire côtoyer de nouveaux personnages et de mêler parfois des textes à l’humour plus noir : un sketch sur « Les communautés », un instructeur pour étudiants CRS, un enfant anti-écolo… Et les chansons ? C’est Julie Darnal, musicienne et compositrice, qui m’a aidé à trouver la mélodie, et qui a fait l’orchestration. » Courez voir ce spectacle de Didier Bénureau, extraordinaire caricaturiste moderne !

RADIANT – BELLEVUE 1 RUE JEAN MOULIN 69300 Caluire Et Cuire 69