DIDIER BENUREAU – THEATRE MOLIERE MARIGNANE Marignane

DIDIER BENUREAU Début : 2026-03-08 à 17:00. Tarif : – euros.

ALG SPECTACLES PRESENTE : DIDIER BENUREAUQU’EST-CE QUE C’EST CE SPECTACLE ? BAH ! ÇA PARLE DE QUOI ?Sketches burlesques, chansons débiles, personnages loufoques… L’idée, pour ce one man show était de retrouver des personnages de mes précédents spectacles pour leur faire côtoyer de nouveaux personnages et de mêler parfois des textes à l’humour plus noir : Un instructeur pour étudiants CRS, une intervention télévisuelle du président de la République, un enfant anti écolo, qui trouve que la nature elle bordélise la terre… Un Rap contre le porno : “Baise ta femme ! Même si elle est vilaine ! Vidéo porno No ! No !” Un affreux couple de vieux racistes… Ajouter à ça, d’anciens sketchs que le public est content de retrouver. Choix toujours délicat. C’est difficile de parler d’un spectacle. Je n’écris que ce qui m’amuse, je ne veux rien prouver, la comédie doit passer avant le sens. C’est ma règle. C’est toujours le personnage qui m’inspire et non le sujet. Je le dessine en le faisant parler, j’imagine comment il se tient, comment il bouge, je trouve sa posture, et souvent les mots viennent avec l’humeur. Et les chansons ? Il y en aura 3 ou 4… Elles commencent toujours par une idée, des paroles… C’est ainsi que j’ai écrit “Premier baiser” un texte, qui est un mélange de tendresse et de connerie. Une espèce de mode d’emploi pour arriver à rouler une pelle à une femme ou un homme… “A quel moment on se jette à l’eau ? On en parle avant, ou pas du tout ?” C’est ma complice, Julie Darnal, musicienne et compositrice, qui m’a aidé à trouver la mélodie et qui a fait l’orchestration, comme sur toutes les chansons de mes spectacles.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

THEATRE MOLIERE MARIGNANE 53 Av. Jean Mermoz 13700 Marignane 13