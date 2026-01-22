DIDIER BENUREAU CASINO BARRIERE Toulouse

DIDIER BENUREAU

CASINO BARRIERE 18 Chemin de la Loge Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 31 – 31 – 42 EUR

31

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 20:30:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Sketchs burlesques, chansons débiles, personnages loufoques…

C’est difficile de parler d’un spectacle. Je n’écris que ce qui m’amuse, je ne veux rien prouver, la comédie doit passer avant le sens. C’est ma règle. C’est toujours le personnage qui m’inspire et non le sujet. Je le dessine en le faisant parler, j’imagine comment il se tient, comment il bouge, je trouve sa posture, et souvent les mots viennent avec l’humeur . 31 .

CASINO BARRIERE 18 Chemin de la Loge Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Burlesque sketches, silly songs, zany characters…

L’événement DIDIER BENUREAU Toulouse a été mis à jour le 2026-01-22 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE