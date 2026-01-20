Didier Eribon en dédicace à la librairie Maupetit Librairie Maupetit Marseille 1er Arrondissement

Didier Eribon en dédicace à la librairie Maupetit

Vendredi 6 février 2026 de 17h45 à 19h. Librairie Maupetit 142 la Canebière Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Depuis sa création, la librairie s’est agrandie et dispose d’une salle d’exposition, consacrée à la photographie, ouvre au 1er étage du 142 et permet d’affirmer une nouvelle fois cette ambition de participer activement à la vie culturelle de Marseille.

Plus ancienne librairie de Marseille, la librairie Maupetit est devenu l’un des lieux culturels incontournables de la ville.



Didier Eribon vient discuter Sociobiographie (Flammarion 2025) en discussion avec l’historien Jérémie Foa (AMU, TELEMME) .

Librairie Maupetit 142 la Canebière Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Since its creation, the bookshop has expanded to include a showroom dedicated to photography, which opens on the 1st floor of 142, further affirming its ambition to play an active role in Marseille?s cultural life.

