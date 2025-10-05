DIDIER GUSTIN – ESPACE EXPOSITION Marmande

DIDIER GUSTIN – ESPACE EXPOSITION Marmande samedi 20 décembre 2025.

DIDIER GUSTIN Début : 2025-12-20 à 20:30. Tarif : – euros.

HUGUES GENTELET PRÉSENTE : DIDIER GUSTINL’histoire d’un “has been”. La carrière de Didier Gustin esten chute libre jusqu’au jour où Johnny Hallyday lui rendvisite pour lui demander d’organiser un ultime concert auStade de France. L’histoire d’un “has been”. La carrièreartistique de Didier Gustin est en chute libre jusqu’au jour oùJohnny Hallyday lui rend visite pour lui demanderd’organiser un ultime concert au Stade de France. MaisJohnny n’est plus de ce monde ; l’un s’évade du Paradis,mais pour l’autre c’est l’Enfer… Une nouvelle mise en scèned’Eric Bouvron, qui signe une pièce musicale d’humour oùles imitations, la comédie et la chanson se combinent pournous raconter une histoire pleine de tendresse, improbableet onirique : celle d’une amitié post-mortem entre une star etun « has been ». Un road movie sensible et drôleaccompagné de 3 musiciens comédiens qui rend hommageà l’un de nos plus grands chanteurs français, JohnnyHallyday.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

ESPACE EXPOSITION AVENUE FRANÇOIS MITTERRAND 47200 Marmande 47