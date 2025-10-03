DIDIER GUSTIN – PALAIS DES PRINCES – ORANGE Orange

vendredi 3 octobre 2025.

Début : 2025-10-03 à 20:30. Tarif : – euros.

MAIRIE D’ORANGE PRÉSENTE : DIDIER GUSTINDIDIER GUSTINJOHNNY LIBRE DANS MA TETENouveau spectacleécrit par Eric Bouvron et Didier Gustinmise en scène Eric BouvronUne pièce musicale d’humour interprétée par Didier Gustin et ses musiciens.Une mise en sce`ne e´tonnante et novatrice d’Eric BOUVRON qui signe une pièce musicale d’humour ou` les imitations, la comédie et la chanson, se combinent pour nous raconter une histoire pleine de tendresse, incroyable et onirique : celle d’une amitié´ post-mortem entre une star et un fan.Un road movie sensible et dro^le qui dépoussière le genre de l’imitation, tout en rendant hommage a` l’un de nos plus grands chanteur français, Johnny Hallyday.L’histoire d’un «has been»La carrière artistique de Didier Gustin est en «chute libre»jusqu’au jour où Johnny Hallyday lui rend visite pour luidemander d’organiser un ultime concert au Stade deFrance.Mais Johnny, n’est plus de ce monde.Durée 1h15Le spectacle commence à l’heure.Fermeture des portes 10 minutes avantLes billets ne sont ni repris, ni échangés, tout achat est ferme et définitif

PALAIS DES PRINCES – ORANGE PLACE POURTOULES 84100 Orange 84