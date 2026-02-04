Didier, moi et les autres… Les enfants du silence Faculté de Pharmacie Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-06 20:00 –

Gratuit : oui sur inscription Tout public, Etudiant

« Didier, moi et les autres… Les Enfants du silence » – documentaire réalisé par Nicolas Bourgouin et produit par Patrick Spica Productions, LCP – Assemblée nationale. À travers la parole de quatre hommes victimes de violences sexuelles dans leur enfance, le film interroge les mécanismes du silence, les trajectoires de reconstruction et les responsabilités collectives en matière de protection de l’enfance. Cette projection à l’Université de Nantes a été pensée comme un temps fort ouvert au public, aux étudiants et aux acteurs associatifs du territoire. En présence de Madame Sarah El Haïry, Haute Commissaire à l’Enfance, ainsi que du réalisateur du film.La séance sera suivie d’un temps d’échange avec le public. Séance dans l’amphi Virginie Ferré, Univercité de Nantes/Fac de Pharmacie Gratuit sur inscription : docs.google.com/forms

Faculté de Pharmacie Centre-ville Nantes 44000

