DIDIER SUPER ET DISCOUNT DJ PENTO CRI’ART Auch

DIDIER SUPER ET DISCOUNT DJ PENTO Début : 2026-03-06 à 21:00. Tarif : – euros.

En 2012, Didier débranche sa guitare électrique pour se consacrer à des spectacles plus cérébraux , histoire de se faire enfin passer pour un artiste crédible auprès d’une certaine frange de la gauche caviar, dite France Inter .Le bilan de cette manœuvre étant partagé, il décide, sur les conseils de sa mère, de remonter un groupe de rock, car c’est intellectuellement plus reposant pour lui et par voie de conséquence plus accessible aux pauvres qui sont de loin la clientèle majoritaire dans notre pays.DISCOUNT, c’est Didier Super avec des musiciens, mais en plus accompagné par trois chanteuses, non pas qu’il estime important d’honorer la parité dans les musiques actuelles, mais comme il le dit si bien: Le meilleur moyen de ne pas se faire casser les couilles par les féministes, c’est d’être leur patron .Depuis 2014, DJ Pento fait son show aux quatre coins de l’hexagone avec “Il était une fois… un DJ à l’ouest” – une performance Disco-Burlesque où la piste de danse se transformera tour à tour en scène de série policière, de concert punk, de battle hip-hop… ou tout ce qui pourra s’improviser autour d’un set de musique vinyle explosif. Danse, musique live, effeuillage, cascade… tout sera prétexte à Dj Pento pour intégrer le public au jeu et à la performance.

CRI’ART 16 BIS RUE ROUGET DE LISLE 32000 Auch 32