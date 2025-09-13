DIDIER SUPER ET SON GROUPE DISCOUNT Florac Trois Rivières

33 Avenue Jean Monestier Florac Trois Rivières Lozère

Tarif : 6 – 6 – 12 EUR

Adulte

Didier Super & son groupe Discount Un concert déjanté et sans filtre où Didier Super, ses musiciens et trois chanteuses font voler en éclats le premier degré. 1ère partie Graisse Brune un warm-up sauvage et explosif. Tout public 3h 12 / 10 / 6 €

Didier Super et son groupe Discount

Discount, c’est Didier Super avec des musiciens, mais en plus accompagné par trois chanteuses, non pas qu’il estime important d’honorer la parité dans les musiques actuelles mais comme il le dit si bien Le meilleur moyen de ne pas se faire casser les couilles par les féministes c’est d’être leur patron .

Il fallait marquer le coup, pour le retour des concerts debout à la Genette en choisissant Didier Super et par la même, bannir le premier degré de notre vocabulaire.

Distribution Didier Super, Mathilde Feuerbach, Agnès Tihov, Marion Nguyen, Anthony Brezzell et Mathias Guerrero.

1ère partie Graisse Brune

GRĂISSE BRŮNE, c’est l’truc qui réchauffe quand y fait froid. Ça s’glisse sous la peau des ours polaires et des clochards. Ça fout des fusées dans des trous d’nez pis des paillettes dans toute la tête.

Ça fait BOUM en boucle, ça fait TIGILIDIGI et ça fait TCHAK, avec des cris et puis des packs. Ça met du chaud dans l’estomac et des odeurs dessous les bras. C’est surtout pas professionnel. C’est d’la musique dans des tunnels

Distribution Le Boucher (boum boum), Yves Remord & Corinne Taurine (simagrées) Gueunior l’Ancien (hellscream).

Tout public 3h 12 / 10 / 6 € .

33 Avenue Jean Monestier Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie +33 4 66 45 23 60

English :

Didier Super & his band Discount A crazy, unfiltered concert in which Didier Super, his musicians and three female singers shatter the first degree. part 1: Graisse Brune ? a wild and explosive warm-up. All audiences 3h 12 / 10 / 6 ?

German :

Didier Super & seine Gruppe Discount Ein verrücktes und ungefiltertes Konzert, bei dem Didier Super, seine Musiker und drei Sängerinnen den ersten Grad in die Luft sprengen. 1. Teil: Graisse Brune ? ein wildes und explosives Warm-up. Alle Zuschauer 3h 12 / 10 / 6 ?

Italiano :

Didier Super & la sua band Discount Un concerto folle e senza filtri in cui Didier Super, i suoi musicisti e tre cantanti donne infrangono il primo grado. parte 1: Graisse Brune ? un riscaldamento selvaggio ed esplosivo. Tutti i pubblici 3h 12 / 10 / 6 ?

Espanol :

Didier Super & his band Discount Un concierto loco y sin filtro en el que Didier Super, sus músicos y tres cantantes femeninas destrozan el primer grado. parte 1: Graisse Brune ? un calentamiento salvaje y explosivo. Todos los públicos 3h 12 / 10 / 6 ?

