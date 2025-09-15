Didier Super La Souterraine

vendredi 27 mars 2026

Didier Super

1 Avenue de la Liberté La Souterraine Creuse

Début : 2026-03-27

fin : 2026-03-27

2026-03-27

En 2012, Didier débranche sa guitare électrique pour se consacrer à des spectacles plus cérébraux , histoire de se faire enfin passer pour un artiste crédible auprès d’une certaine frange de la gauche caviar, dite France inter . En plus de ses musiciens, vous le verrez accompagné par trois chanteuses, non pas qu’il estime important d’honorer la parité dans les musiques actuelles mais comme il le dit si bien Le meilleur moyen de ne pas se faire casser les couilles par les féministes c’est d’être leur patron . Concert organisé dans le cadre du week-end de solidarité et de soutien à toutes celles et ceux qui se battent aujourd’hui pour l’emploi dans notre pays. .

1 Avenue de la Liberté La Souterraine 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 89 23 07

