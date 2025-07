Didier Super Metal + Slip + Feu Tours

146 Rue Édouard Vaillant Tours Indre-et-Loire

Début : Samedi 2025-11-01 19:30:00

fin : 2025-11-01 23:30:00

2025-11-01

En 2012, Didier débranche sa guitare électrique pour se consacrer à des spectacles plus cérébraux , histoire de se faire enfin passer pour un artiste crédible auprès d’une certaine frange de la gauche caviar, dite France inter . Le bilan de cette manoeuvre étant mitigé, il décide, sur les conseils de sa mère, de remonter un groupe de rock car c’est intellectuellement plus reposant pour lui et par voie de conséquence plus accessible aux pauvres qui sont de loin la clientèle majoritaire dans notre pays En plus de ses musiciens, vous le verrez accompagné par trois chanteuses… .

146 Rue Édouard Vaillant Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

