DIDIER SUPER – NOUMATROUFF Mulhouse

DIDIER SUPER Début : 2026-04-25 à 20:00. Tarif : – euros.

Didier Super et son groupe Discount / Discount, c’est Didier Super avec des musiciens, mais en plus accompagné par trois chanteuses, non pas qu’il estime important d’honorer la parité dans les musiques actuelles mais comme il le dit si bien : «Le meilleur moyen de ne pas se faire casser les couilles par les féministes c’est d’être leur patron». Après avoir débranché sa guitare électrique en 2012 pour se consacrer à des spectacles plus “cérébraux”, histoire de se faire enfin passer pour un artiste auprès d’une certaine frange de la gauche caviar, Didier décide de remonter un groupe de rock (du nom de DISCOUNT) car c’est plus reposant pour lui et intellectuellement plus accessible aux pauvres qui sont devenus une clientèle largement majoritaire dans notre pays.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

NOUMATROUFF rue ALAIN BASHUNG 68200 Mulhouse 68