Didon & Énée I Henry Purcell CENTRE DES ARTS Enghien-les-Bains

Ce spectacle total mêle musique, théâtre et danse, dans l’esprit des « masques » anglais du XVIIe siècle. Inspiré de Virgile et Shakespeare, il met en scène une troupe unie où chaque artiste devient chanteur, acteur et danseur. Au cœur de cette fresque, la mer incarne le décor vivant des passions humaines.

Création 2026

En résidence à la Fondation Royaumont

6 chanteuses lauréates du Concours de Clermont-Ferrand.

Après un Médée et Jason flamboyant, l’ensemble baroque Les Surprises sous la direction artistique de Louis-Noël Bestion de Camboulas et la complicité de Pierre Lebon pour la mise en scène et la scénographie, poursuivent leur exploration des mythes avec Didon et Énée de Purcell.

Le mardi 17 février 2026

de 20h30 à 21h50

payant

Plein tarif : 22€

Tarif réduit : 16€

Tarif -12ans : 12€

Tout public.

CENTRE DES ARTS 12-16 Rue de la Libération 95880 Enghien-les-Bains

https://www.cda95.fr/fr/agenda/didon-enee-i-henry-purcell centredesarts95@gmail.com