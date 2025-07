DIDON ET ÉNÉE Le Nouveau Théâtre Châtellerault

Après un Médée et Jason rougeoyant, l’ensemble Les Surprises continue l’aventure avec le metteur en scène Pierre Lebon autour du célèbre Didon et Énée de Purcell, l’occasion de poursuivre la redécouverte des mythes et leur mise en perspective. Entre pouvoir et devoir, ces deux héros seront mis à rude épreuve accompagnés de joyeux acolytes artistes multiples, instrumentistes, régisseurs, comédiens, danseurs et chanteurs. Ils ont imaginé pour cela un spectacle à l’image des masques anglais, avec un prologue et des interludes, mêlant textes chantés, textes parlés pris dans le répertoire shakespearien, airs, choeurs et danses.

L’ensemble Les Surprises, créé en 2010 par Juliette Guignard et Louis-Noël Bestion de Camboulas, réinvente le baroque en mêlant recherche musicologique et création pluridisciplinaire.

En partenariat avec le festival Automne Musical .

Le Nouveau Théâtre 21 rue Chanoine de Villeneuve Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 85 46 54 billetterie@3t-chatellerault.fr

