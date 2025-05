Didon et Énée Festival Voce Humana – Rue de Kérampont Lannion, 31 mai 2025 19:00, Lannion.

Côtes-d’Armor

Rue de Kérampont Chapelle Ste-Anne Lannion Côtes-d'Armor

Début : 2025-05-31 19:00:00

fin : 2025-05-31

2025-05-31

2025-06-01

Tout Lannion est à l’honneur pendant le festival !

Le conservatoire nous propose sa production maison , avec le chœur du conservatoire au complet, les élèves de la classe de chant et l’ensemble instrumental, de l’un des chefs d’œuvre du répertoire lyrique en version concert. Avec Didon et Énée, Purcell nous conte l’amour et l’adieu de deux amants mythiques fuyant Troie, Enée aborde à Carthage et s’éprend de la reine Didon. Mais sorcières et esprits mettent fin à l’idylle, poussant Enée à reprendre la mer pour aller fonder Rome. Abandonnée, Didon meurt de chagrin dans une plainte inoubliable. .

Rue de Kérampont Chapelle Ste-Anne

Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 05 60 70

