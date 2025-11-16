DIDON ET ENEE – SEINE MUSICALE – AUDITORIUM P.DEVEDJIAN Boulogne Billancourt

DIDON ET ENEE Début : 2025-11-16 à 16:30. Tarif : – euros.

STS EVENEMENTS PRÉSENTE : DIDON ET ENEEVincent Dumestre et Adèle Charvet redonnent vie à Didon et Énée dans une interprétation vibrante. Une immersion au cœur du baroque anglais.Didon, reine de Carthage, est une femme tiraillée entre son devoir et la passion dévorante qu’elle éprouve pour le prince Énée. Lorsque son amant la quitte soudainement pour aller fonder Rome, elle succombe dans une plainte déchirante. Henry Purcell livre ici l’un des plus grands chefs-d’œuvre lyriques anglais. Cet opéra de la fin du XVIIème siècle, empli de désir, de conflit et d’émotions, sera ponctué d’interludes instrumentaux, et interprété, à la lueur des bougies, par Vincent Dumestre et les chœur et orchestre du Poème Harmonique, ainsi que la mezzo-soprano Adèle Charvet dans le rôle-titre. Durée : 1h15 sans entracte PROGRAMME Henry Purcell, Didon et EnéeOpéra en concert, chanté en anglais, surtitré en françaisDISTRIBUTION Adèle Charvet, Didon, reine de CarthagePerrine Devillers, Belinda, sa sœurJean-Christophe Lanièce, Énée, prince troyenIgor Bouin, La magicienne, un marinCaroline Meng, Première sorcièreFernando Escalona Melendez, Un esprit, deuxième sorcièreMarie Théoleyre, Seconde dameLe Poème Harmonique, chœur et orchestreVincent Dumestre, direction

SEINE MUSICALE – AUDITORIUM P.DEVEDJIAN ILE SEGUIN 92100 Boulogne Billancourt 92